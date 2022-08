Jonge Leerdamse straatdealer krijgt van rechtbank taakstraf en kans zijn leven te beteren

De jongen liep nog in zijn proeftijd van een eerdere veroordeling voor drugshandel, toen hij vorig jaar opnieuw begon te dealen. Hij zou opnieuw de fout zijn ingegaan, omdat hij schulden had en als oudste zoon voor zijn moeder en broertjes moest zorgen. De Leerdammer had daarom contact gezocht met jongens voor wie hij al eerder cocaïne had bezorgd aan klanten. Een van zijn klanten was echter een undercover-agent was, die hem gelijk in de boeien sloeg.