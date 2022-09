Op de Utrechtse Heuvelrug krijg je tijdens Open Monumentendag muziek als bonus

Doorn - Een koperkwintet op Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen, een singer-songwriter in het poortgebouw van landgoed Zuylenstein in Amerongen en een celloduo in de historische theethuis Bartiméus in Doorn. Tijdens de Open Monumentendagen is een bezoekje aan een monument op de Utrechtse Heuvelrug meer dan een kijkje achter deuren die vaak gesloten blijven: er klinkt ook muziek.