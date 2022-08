Woerden en Oudewater bouwen razendsnel woningen voor Oekraïense vluchtelingen, maar hoe zit het met die andere asielzoekers?

Wethouder Jacques Rozendaal (ChristenUnie-SGP) is ook tevreden met de snelheid waarmee het pand is omgebouwd in die paar maanden tijd. Dat dit zo snel lukt staat in schril contrast met de asielzoekerscrisis in Ter Apel die nu speelt; het is lastig om voor die mensen een tijdelijk onderkomen te vinden. In Woerden wil wethouder Rozendaal wel kijken wat er mogelijk is voor die mensen. "Op dit moment zijn deze woningen voor Oekraïense vluchtelingen, maar we voelen met de crisis mee. We moeten in de gaten houden hoe snel het hier volloopt en als er ruimte over is, gaan we kijken wat er mogelijk is."