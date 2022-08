Gazprom verwarmt niet langer gemeentelijke gebouwen in Utrecht, maar gemeente moet diep in de buidel tasten voor nieuw contract

Of - en wat - dit betekent voor inwoners van Utrecht, is nog erg onduidelijk. "Het is nog te vroeg om te zeggen of mensen hier iets van gaan merken. We doen ons best van niet. Maar uiteindelijk is dit natuurlijk gemeenschapsgeld. We proberen daar zo zuinig mogelijk mee om te gaan. Als je fors meer moet gaan betalen voor energie, zijn we daar natuurlijk niet blij mee", laat wethouder Lot van Hooijdonk weten. Toch is het volgens haar niet per definitie zo dat inwoners dit volgend jaar al gaan merken in de belastingen. "De gemeente heeft een begroting van anderhalf miljard euro per jaar, dus het is niet zo dat inwoners dit omdat wij nu een hogere energierekening hebben volgend jaar merken."