Utrecht aan ministers: 'Compenseer studenten landelijk op energierekening'

Hoogste tijd voor een landelijke oplossing, vindt de wethouder. De uitvoeringsorganisatie Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO) zou hier een belangrijke rol in kunnen spelen, omdat zij de studenten al in beeld hebben en over de juiste rekeningnummers beschikken "Kortom, dit is een efficiëntere oplossing dan dat gemeenten deze klus individueel oppakken."