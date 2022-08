Wijk bij Duurstede neemt maatregelen na overlast bij opvang, 14 asielzoekers al weg

Naast de screening heeft Wijk bij Duurstede ook andere maatregelen genomen om de veiligheid rondom de opvang te kunnen garanderen. Zo lopen er vanaf vandaag extra boa's in de stad, die samenwerken met de politie en vragen kunnen beantwoorden van inwoners. Ook komen er vier extra politieagenten in Wijk bij Duurstede, die zowel overdag als 's nachts worden ingezet. Daarnaast zijn 24 uur per dag tien beveiligers aanwezig in en om de sporthal. Ook is afgesproken dat mensen uit veilige landen niet in Wijk bij Duurstede worden opgenomen.