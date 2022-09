KWF geeft miljoenen aan organisatie die psychische hulp biedt aan (ex-)kankerpatiënten

Het geld gaat naar de zogenoemde IPSO-centra. Dat zijn plekken waar mensen naartoe kunnen om te praten over hun ziekte en de gevolgen ervan. In totaal zijn in Nederland 81 van zulke centra. Vier daarvan staan in onze provincie (Amersfoort, Veenendaal, Woerden en Mijdrecht). Op dit moment worden alle locaties gerund door vrijwilligers. Dankzij het geld van KWF kan bij elk IPSO-centrum tot 2025 een betaalde kracht werken.