Bouw van ruim 400 woningen in Nieuwegein mag doorgaan van RvS

Maar de Raad van State gaf de man niet gelijk. Er is wel degelijk behoefte aan nieuwe woningen, stelt de Raad. Toen de man in 2014 zijn appartement kocht lagen er al plannen voor de hoogbouw. Sterker nog: volgens de nieuwe plannen wordt er juist minder gebouwd dan toen de bedoeling was. Ook blijft er genoeg uitzicht over en wordt er rondom de woningen een stuk groen aangelegd. En in 2020 is er al besloten dat er vanaf 2021 geen kermis meer wordt gehouden in Nieuwegein.