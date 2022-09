Bierbrouwer VandeStreek opent zaak aan de Oudegracht én ziet hoe alcoholvrije IPA de wereld verovert

"Het is best een grote locatie", zegt brouwer Ronald van de Streek. De horecazaak komt op de hoek van de Oudegracht en de Jacobijnenstraat, tegenover gaycafé Kalff. Van de Streek is vooral blij met de bijbehorende werfkelder. "We gaan een goede bruine kroeg maken, maar een deel gaat ook wel in de urban street style zijn van onze biertjes. We laten onze illustrator los op het pand."