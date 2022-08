Utrecht herstelt vluchtheuvels na Vuelta

Vandaag is de Blauwkapelseweg aan de beurt, langs het Griftpark. Door die straat kwam zowel de ploegentijdrit als de eerste rit in lijn van de Vuelta. De vluchtheuvels zijn in zijn geheel verwijderd, dus ook de verkeersborden die er op staan en eventuele verkeerslichten. Op andere plaatsen in de stad zijn de vluchtheuvels nog niet teruggelegd, zoals op de Biltstraat.