Dreiging nog niet verdwenen: sluiting chaletwoning Tienhoven opnieuw verlengd

In juli vonden ook explosies plaats in Nieuwegein, Huizen en Hoef en Haag. In overleg met het Openbaar Ministerie is toen besloten om de betreffende woningen te sluiten. De gemeente Vijfheerenlanden laat telefonisch weten dat de woning in Hagesteinsestraat in Hoef en Haag opengaat. De woning aan de 2e Poortstraat waar de eerste explosie plaatsvond blijft daarentegen gesloten. Gemeente Huizen meldt op de eigen website dat de woningsluiting van twee woningen in Huizen op 19 augustus met 28 dagen is verlengd.