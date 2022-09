Mounssif (21) onderneemt en helpt ondernemen: 'Onze generatie kan in deze wijk het verschil maken'

"Opgroeien in Overvecht is niet altijd makkelijk, je wordt soms op jonge leeftijd met mensen of dingen geconfronteerd die je op het slechte pad kunnen zetten. Toen ik in groep 8 zat kon ik naar de havo, maar mijn gedrag zat op mavo niveau. Mijn docent heeft me toen in laten zien dat ik bijvoorbeeld minder moest praten in de klas en serieuzer moest doen. Dan zou het goedkomen. Ik nam zijn advies over, zat binnen twee jaar op de havo en ben inmiddels bezig aan een premaster."