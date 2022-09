Jan Lagendijk ontwikkelde een MRI die scannen combineert met bestralen: 'Ik werd voor gek verklaard'

Het allereerste prototype staat nog in een ruimte in het UMC. Het piept en kraakt als Lagendijk de versneller laat ronddraaien en een patiënt kan er niet veilig in liggen. Toch werkt het prototype uitstekend. "We hebben op een gegeven moment in de MRI een karbonaadje gelegd en die hebben we afgebeeld met de MRI. Vervolgens hebben we de versneller aangezet en het karbonaadje weer gefilmd en dat was precies hetzelfde beeld als zonder de versneller. Daarmee konden we bewijzen dat je beelden kon maken terwijl de versneller aanstaat."