Ook landelijke stakingsdag streekvervoer: 'Er wordt niet in mensen geïnvesteerd'

Het is de bedoeling dat alle streekbussen, -trams en treinen uitvallen, geeft FNV-woordvoerder Lutz Kressin aan. Dat deze staking zo kort na die van NS komt, is volgens hem toeval. "Het één heeft niet per se met het ander te maken. We zijn hier al in mei mee begonnen. Toen staakten we alleen kleinschaliger. Het was destijds al de bedoeling om in september de acties op te voeren."