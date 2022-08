Ondermijningsbus sjeest door Vijfheerenlanden: 'Zó spot je dus een xtc-lab'

Hagestein - Even niet naar de markt voor een appel of een broodje, maar om xtc en hennep te ruiken. Huh? Ja, dat gebeurt de komende tijd in Vijfheerenlanden. Want daar toert de gemeente met een bus langs de kernen om inwoners voorlichting te geven over ondermijning. Dat dit vlak na de explosies in Hoef en Haag gebeurt, is overigens puur toeval. "Ondermijning gebeurt in iedere straat, écht."