Expositie toeslagenaffaire moet ogen Utrechters openen: 'Dit kan iedereen overkomen'

Daar is fotograaf Teunissen het helemaal mee eens. Hij dacht alles over de toeslagenaffaire inmiddels wel te weten, totdat hij ineens bij de slachtoffers over de vloer kwam. "Het werd me daarbij al snel duidelijk dat ik eigenlijk van niets wist. De verhalen die ik hoorde, waren zo heftig dat ik dacht: dit kan niet waar zijn. Al helemaal niet in Nederland. Na twee à drie dagen werken, deed ik geen oog meer dicht, zó kapot was ik er van."