Drank, drugs en achtervolgingswaan: bestuurder (18) dollemansrit Utrecht en Zeist was paranoïde

In de rechtszaal bleek dat de Schiedammer die nacht compleet paranoïde was toen hij achter het stuur kroop. De man was totaal de controle over zichzelf kwijtgeraakt nadat hij alcohol, cocaïne en lachgas had gebruikt tijdens een stapavond met zijn neven in Rotterdam. Hij dacht dat het lachgas hem was verkocht door een undercover-agent en wilde naar een oom in het Duitse Duisburg vluchten, zei hij later bij de politie.