Dierenorganisaties willen einde aan beurzen met exotische dieren: 'Horen niet in een bamibakje'

Medewerkers van World Animal Protection filmden daar op Terraria Houten. "We zagen daar opgepropte slangen, gestreste hagedissen en varanen in plastic bakken", zegt campagnemanager Sanne Kuijpers. "Stuk voor stuk prachtige dieren, maar we moeten ons realiseren dat het gaat om wilde dieren die in het wild horen, en niet in een bamibakje op een Nederlandse beurs."