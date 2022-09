Corporaties Foodvalley willen tot 2040 13.000 woningen bouwen

De corporaties hebben dit aanbod deze week aan de acht gemeenten in Foodvalley gestuurd. Drie van deze gemeenten (Veenendaal, Rhenen en Renswoude) liggen in onze provincie. De gemeenten spraken vorig jaar af om tot 2040 40.000 huizen te bouwen. Hiervan moet 30 procent sociale huur zijn. Het bouwen van de huizen is hard nodig, want de wachtlijsten voor sociale huurwoningen groeien al jaren.