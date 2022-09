Eerste referendum in De Ronde Venen: wat moet er gebeuren met het gemeentehuis?

De Ronde Venen - “Jij mag het zeggen”, dat was de verkiezingsslogan van politieke partij Ronde Venen Belang. De lokale partij won de verkiezingen en de belofte voor méér inwonersparticipatie werd opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord . In de gemeente wordt het mogelijk de mening van inwoners te peilen via een referendum. Het eerste referendum staat gepland voor maart: wat moet er gebeuren met het gemeentehuis?