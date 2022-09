Gemeente Bunschoten krijgt flinke smak geld voor aanpakken winkelgebied

De elf gemeenten die een bijdrage ontvangen zijn Alkmaar, Bunschoten, Den Helder, Hardenberg, Heerlen, Hengelo, Het Hogeland, Hilversum, Oldambt, Roosendaal en Sittard-Geleen.

Dit najaar is er een twee ronde waarin gemeenten zich kunnen aanmelden voor de regeling. Onafhankelijke experts beoordelen dan de ingediende plannen en bekijken wie in aanmerking komt voor het geld. Het totale budget voor de regeling is 100 miljoen euro en wordt verdeeld over vier indieningsperioden.