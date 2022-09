Kensington neemt afscheid van frontman: 'Ze zijn de grootste Utrechtse band ooit geworden'

In een uitverkochte Ziggo Dome geeft het muzikale kwartet namelijk zijn laatste concert ooit in de huidige formatie. Leadzanger Eloi Youseff gaf vorig jaar al aan uit de band te stappen. Hij zou zich niet meer herkennen in wie hij als zanger van de groep geworden was. Kensington gaat als collectief wél door, maar met welke frontman is nog niet bekend.