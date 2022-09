'We zijn toch niet minderwaardig?' Mbo-studenten positief over pilot studentensport

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf, die vandaag het Grafisch Lyceum in Utrecht bezocht, juicht de proef dan ook toe. "Ik hoop dat andere steden dit gaan navolgen, want er is natuurlijk geen enkele reden dat wanneer je op een mbo-opleiding zit, je niet zou willen sporten, naar een kroeg zou willen of een vereniging zou willen beginnen." Dijkgraaf mengde zich eerder in de discussie over de ongelijke behandelingen van mbo'ers. Toen deze zomer mbo-studenten geweigerd werden bij een studentenkroeg in Utrecht noemde hij het deurbeleid op Twitter "onzin".