Brede steun van Utrechtse politiek voor exclusief toewijzen van huurwoningen aan statushouders

Wethouder Dennis de Vries (PvdA) zei: “Dit was iets was moest.” Normaal gesproken gaat 30 procent van het aanbod sociale woningen naar mensen met urgentie. Die groep bestaat uit veel meer woningzoekenden dan statushouders. Volgens hem was een andere optie om gedurende de rest van het jaar alle woningen uit die 30 procent aan statushouders te geven. Maar dat was nog onwenselijker, het zou langer duren. Volgens de wethouder kwam de huidige oplossing van de corporaties zelf. In de zomer wordt er relatief weinig gereageerd op het aanbod van woningen en zou het dus de minste pijn doen. “Ik geef toe, dit verdient niet de schoonheidsprijs, ik had het graag liever anders gedaan. Maar we hebben het naar eer en geweten gedaan.”