Archeologen leggen eeuwenoude eendenkooi bloot: 'Eend stond vaak op het menu'

In de provincie Utrecht waren vroeger dus tientallen eendenkooien, maar nog nooit hebben archeologen er één onderzocht. Nu dus wel. "We krijgen zo een inkijkje in het leven van de kooiker van de zeventiende eeuw. Het is een typisch Utrechts verhaal, omdat er veel kooien in Utrecht waren. We proberen de geschiedenis van Utrecht beetje bij beetje in kaart te brengen."