Nog meer stakingen NS-personeel: 'We stoppen pas als er een goede cao ligt'

De afgelopen twee weken staakte het NS-personeel op vijf dagen, iedere keer in een ander deel van het land. Eergisteren legde de werknemers in Midden-Nederland het werk neer. Omdat veel treinen van, naar of door dit gebied rijden, reden er in heel het land vrijwel geen treinen. Maar ook de andere stakingsdagen hadden invloed op het treinverkeer in onze regio. Zo was het gisteren, toen er werd gestaakt in Zuid- en Oost Nederland een drukke en chaotische dag op Utrecht Centraal . En door de staking in Zuid-Holland op vrijdag reden er vanaf Utrecht geen treinen meer naar bijvoorbeeld Schiphol en Gouda.