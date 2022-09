Utrechtse politiek worstelt met flitsbezorgers

Sinds twee jaar kent de stad een aantal bedrijven die binnen recordtijd boodschappen aan huis leveren. Bedrijven als Gorrilas, Getir en Flink leveren artikelen die je ook in de supermarkt kopen kan. Bestaande supermarkten als Picnic en Albert Heijn, leveren ook aan huis, maar doen er ettelijke uren of zelfs soms dagen over om die boodschappen bij de consument in de koelkast te krijgen, de flitsbezorgers garanderen dat zij het in ongeveer 10 minuten na de bestelling doen.