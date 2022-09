Utrechtse partijen kritisch op wildgroei aan evenementen in de stad

Dan maakte de Partij voor de dieren zich druk over een bierfestival in het Wilhelminapark. De rechter heeft dat festival verboden. De gemeente had onvoldoende rekening gehouden met het monumentale karakter van het park, het is een rijksmonument. De grond onder de ligweide heeft te veel te leiden onder festivals als deze. Wethouder Oosters gaf aan dat ze niet in beroep gaat tegen het festival dat over tien dagen zou moeten plaatsvinden. Wel zei ze dat ze samen met de organisator van het Moutfestival op zoek is naar een alternatieve locatie.