Inloophuis voor leven met en na kanker: 'Hier kan ik mezelf zijn'

Iedere donderdagmorgen is ze in het monumentale pand vlakbij het station van Amersfoort te vinden. Ze neemt deel aan een uurtje mediteren, kletst wat, drinkt thee en is vooral zichzelf. Daarnaast voert ze gesprekken met een psycholoog verbonden aan het Toon Hermans Huis. In vrijwel alle 81 inloophuizen in ons land zijn het vrijwilligers die de koffie en thee schenken en de activiteiten begeleiden. In Amersfoort is wel een coördinator die betaald wordt en de bedoeling is dat dit in alle centra mogelijk wordt.