Dijksma maakt zich zorgen over gedrag supporters: 'drugsgebruik is een probleem'

"Het was voor de zomerstop al steeds raak", zegt Dijksma. "Zelfs bij wedstrijden waarvan je eigenlijk verwacht dat het niet uit de hand zal lopen, zoals bij Cambuur, gebeurt dat toch. Je ziet nieuwe groepen die we eerder niet zagen en ook drugsgebruik is één van de problemen. Er is een escalatieladder en we zijn die nu omhoog aan het gaan. Maar ik zou dat willen voorkomen, want daarmee treffen we uiteindelijk ook alle supporters."