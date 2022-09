Huurprijzen het hardst gestegen sinds 2014, 3,5 procent in Utrecht

De huurprijzen in de vrije sector stegen met 3,8 procent het hardst. Bewoners van een sociale huurwoning betalen gemiddeld 2,8 procent meer. Maar wat betalen huurders dan zoal? Volgens Marcel Trip, woordvoerder bij de Woonbond, is het lastig om een gemiddelde te noemen. "Maar als je kijkt naar woningen die nieuw de verhuur ingaan ligt de prijs in de vrije sector op 17 euro per vierkante meter. Dat is gewoon heel hoog." Het moment dat woningen vrijkomen en opnieuw verhuurd worden, grijpen verhuurders aan om de huur te verhogen. "In de vrije sector geldt er geen enkele rem op de huurprijs. Als ze het kunnen krijgen vragen ze het. En mensen betalen het toch wel, want voor jou tien anderen. Liever duur wonen dan niet wonen."