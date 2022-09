Kampong mist steun van gemeente om gestegen energiekosten: 'Nu al net zoveel betaald als een heel jaar'

Als er gevraagd wordt naar duurzame oplossingen, reageert Kersten dat deze stap al is gezet; het clubhuis is vier jaar geleden verduurzaamd en heeft onder andere al zonnepanelen. De verlichting van de velden is allemaal vervangen door led-lampen. Dat is een investering geweest van 220.000 euro. "Maar met de huidige prijzen is het verlichten van een veld per maand in plaats van eerst duizend euro, nu wel drie- tot vijfduizend per maand." De maatregelen die de club heeft gedaan zijn daarom onvoldoende om de energieprijs te drukken. "Aan zonnepanelen heb je 's avonds niets. Ik hoop dus dat de gemeente snel gaat reageren."