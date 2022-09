Celstraf voor drugsketelbouwer uit Overberg en betrokken Veenendaler

De veroordeelde uit Overberg maakte een groot aantal drugsketels. Daarnaast is hij ook veroordeeld voor het deelnemen aan een criminele drugsorganisatie en witwassen. De Veenendaler verkocht de ketels en is daarnaast veroordeeld voor witwassen. Daarnaast had hij spullen en chemicaliën waarmee harddrugs gemaakt kunnen worden en cocaïne in zijn bezit. Ook exploiteerde hij een drugslab.