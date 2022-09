Gemeenten zetten vol in op flexwoningen, maar is het dé oplossing voor de woningnood?

'Flexwoning' klinkt misschien nieuw in de oren, maar dat is het niet, benadrukt Wim Reedijk. In 2012 richtte hij er al een expertisecentrum voor op. "Flexwonen is een vorm van wonen die op tijdelijkheid gericht is: tijdelijke bewoning, tijdelijke locaties of tijdelijke huizen." Volgens hem zijn die woningen vooral bedoeld voor mensen die met spoed op zoek zijn. "Het is misschien niet de woning waar je je hele leven in wil blijven zitten, maar waar je op dat moment heel blij mee bent."