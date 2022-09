Anti-abortusdemonstranten weggestuurd bij optreden pro-abortusband VULVA in Utrecht

De muzikante had wel verwacht dat er mogelijk anti-abortusdemonstranten af zouden komen op het optreden, maar dat anti-abortusdemonstranten voor de deur flyerden en bezoekers aanspraken, noemt Hoorweg "triest". Ook maakt ze zich zorgen over de impact. "Ik ben bang dat een deel van onze bezoekers toch geschrokken is", zegt ze. "Ik maak me hard voor het recht op abortus en krijg daardoor veel shit over me heen. Onze bezoekers staan hier ook zo in, maar ik wil niet dat ze zich niet meer veilig voelen om naar onze optredens gaan."