A27 bij Nieuwegein dicht vanwege botsing met 8 voertuigen

Nieuwegein - De A27 bij Nieuwegein is dicht in de richting van Gorinchem. Oorzaak is een kettingbotsing met acht voertuigen. De weg is voorlopig dicht en het verkeer wordt omgeleid. Volgens de politie raakte niemand gewond. Enkele mensen zijn nagekeken in de ambulance, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis.