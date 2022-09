Twee asielzoekers Wijk bij Duurstede weggestuurd na bespugen agent

"Er is geen plek in de opvang voor vluchtelingen die zich misdragen. Wij dragen mensen in zo'n geval over aan het COA", vertelt de woordvoerder. Ook burgemeester Meerts heeft gereageerd op het voorval. Zij noemt het gedrag "onacceptabel" en zegt dat het niet getolereerd wordt. Eén van de mannen is aangehouden.