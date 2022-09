Rekenkamer: IJsselstein heeft steeds minder te zeggen over IJsselstein

IJsselstein - Het afval inzamelen regelt Reinigingsbedrijf Midden Nederland, over bouwvergunningen gaat de Omgevingsdienst regio Utrecht en voor een uitkering moeten inwoners aankloppen bij Werk en Inkomen Lekstroom. IJsselstein zit in allerlei regionale clubs, ook wel gemeenschappelijke regelingen genoemd. Door die "lappendeken" aan samenwerkingsverbanden met andere gemeenten hebben IJsselsteinse politici steeds minder te zeggen over hun eigen gemeente. En dat kan anders, concludeert de Rekenkamer IJsselstein in een nieuw rapport.