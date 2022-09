Schippers Bunschoten-Spakenburg zien geen reden voor extra controle bruine vloot na ongeluk Harlingen

Dat vindt ook Bort Nieuwboer, voorzitter van stichting de Bruine Vloot Spakenburg. Volgens hem is de situatie met de bruine vloot in Bunschoten-Spakenburg onvergelijkbaar met die in Harlingen. "Onderhoud is natuurlijk altijd heel belangrijk. Maar hier in Spakenburg zit het zo: het is een heel ander type schip dan waarmee ze over de Waddenzee varen. Die van ons zijn een stuk kleiner."