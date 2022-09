Toch energietoeslag voor studenten op de Heuvelrug: 'Eerst kreeg ik een afwijzing, maar ik heb succesvol bezwaar gemaakt'

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is door het kabinet in het leven geroepen om huishoudens met een laag inkomen te compenseren voor de hoog opgelopen energieprijzen. De toeslag was oorspronkelijk 800 euro, maar is in juli verhoogd naar 1300 euro.

Mensen met een laag inkomen moeten de toeslag aanvragen bij hun eigen gemeente, die voor de uitkering daarvan verantwoordelijk is. Als inkomensgrens geldt een maximum van 120 procent van het sociaal minimum. Dat is voor alleenstaanden een netto maandinkomen van 1310,05 euro per maand. Voor samenwonenden gaat het om een bedrag van 1971,05 euro per maand.

Minister Carola Schouten raadde gemeenten aan vier groepen uit te sluiten van de toeslag: jongeren tot 21 jaar, mensen die dak- of thuisloos zijn, mensen die in een inrichting wonen en studenten. De meeste gemeenten hebben dat advies overgenomen, al zijn er gemeenten die uitzonderingen maken.