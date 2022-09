Weer is het raak bij FC Utrecht, hooligans gooien vuurwerk naar eigen speler

Ook FC Utrecht sprak zich al uit tegen het gedrag van de eigen aanhang. "Dit onaanvaardbare gedrag tolereren we niet en we doen er alles aan om het uit ons stadion te weren", liet de club vorige week in een reactie weten, nadat het zijn excuses had aangeboden aan Brobbey in de vorm van een bloemetje. Ook tijdens de wedstrijd tegen Ajax werd er al vuurwerk gegooid, toen ontplofte er een bom in de buurt van Ajax-doelman Remko Pasveer.