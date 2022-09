Verontwaardiging na nieuwe FC Utrecht-rellen, KNVB druk in gesprek over mogelijke maatregelen

Waar de rellen precies vandaan komen, kan KNVB-woordvoerder Daan Schippers niet zeggen. Wel weet hij te vertellen dat het moeilijk uit te bannen is. "Als we supporters moeten opsporen dan hebben ze bijvoorbeeld sjaaltjes om of is er veel rook. In dat geval is het lastig om mensen op te sporen", legt Schippers uit. "Daarbij is het soms niet te horen of de spreekkoren nou oe-oe-oe of aa-aa-aa roepen. Het blijft een kleine minderheid die het voor de rest verpest."