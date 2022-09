Honderdste officiële warme dag van het jaar een feit

Door de opwarming van het klimaat zijn dagen waarop het 20 graden of meer wordt in een groter deel van het jaar mogelijk en in de zomermaanden zijn warme dagen inmiddels de standaard geworden. Hierdoor loopt het aantal warme dagen in een jaar gemakkelijk hoog op. Recent kwam het in 2020 en 2018 ook tot meer dan 100 warme dagen. In 2018 werd zelfs een nieuw record van 132 dagen met maxima van 20 graden en meer genoteerd.