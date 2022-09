De Keistad Triathlon werd dit jaar een duathlon: 'We zijn blij dat het ondanks de blauwalg door kon gaan'

In de tussentijd druppelen de eerste volwassen atleten binnen met hun fietsen. Zonder het zwemmen gaan er wel wat minder deelnemers van start, vertelt organisator Henk Oosterhof . "Er is een aantal deelnemers die zeggen dat zwemmen nou juist hun sterkste onderdeel is. En die hebben zich afgemeld. De triathlon is een duathlon geworden, maar we zijn wel blij dat het op deze manier door kan gaan. Er waren ook wat mensen die zich nog wilden aanmelden, juist omdat het zwemmen afviel, dat was wel opvallend. Dit is de allereerste keer dat er blauwalg is gevonden in de Eem, het was gewoon te droog en er was amper wind. Dus het is jammer, maar ik vrees dat we dat nog vaker zullen mee maken."