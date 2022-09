'Festivalweekend Wijk bij Duurstede een groot succes', asielzoekers gevraagd om binnen te blijven

Wijk bij Duurstede - In Wijk bij Duurstede was het een feestweekend met niet één maar twee festivals. Met festival Kleurrijk Uit in Wijk en het foodtruckfestival Toost was het een gezellige boel. Maar tot twee dagen voor het weekend was het nog maar de vraag of het door zou gaan: met de komst van een groep asielzoekers op sportpark Mariënhoeve twijfelde de gemeente of ze de veiligheid in hun stad wel konden waarborgen. Daarom hebben ze de asielzoekers dit weekend bewust verzocht om in de sporthal te blijven en zijn er daar extra activiteiten georganiseerd om de asielzoekers binnen te houden.