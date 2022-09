Tientallen internationale studenten nog altijd zonder kamer bij start collegejaar Utrecht

Diezelfde student heeft geen begrip voor het bericht van de UU om je inschrijving te heroverwegen. "We kunnen niet even 'ons studieplan stopzetten' als we geen plek vinden. Sinds wanneer is de universiteit een plan dat je zo maar even cancelt?! We hebben onze levens rondom deze studie gepland! Mijn ouders hebben hun spaargeld hiervoor opzijgezet! Ik vind het heel onethisch dat je duizenden buitenlandse studenten naar je stad haalt en je als instituut maar voor een klein deel van de studenten huisvesting paraat hebt. Voor zo'n hoogontwikkeld land als Nederland is dat bedroevend en ik geef het een dikke onvoldoende."