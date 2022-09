Onderzoek: NS in april onvoorbereid op grote landelijke storing

De NS laat weten alle aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen. "Op 3 april hebben wij als NS een slechte beurt gemaakt bij onze reizigers. Zij moesten lang wachten voordat duidelijk werd hoelang de verstoring duurde en zij moesten uiteindelijk zelf vervoer regelen. Dat was ook enorm frustrerend voor onze collega’s, want er is geen enkele NS’er die de reiziger wil laten staan", zegt Bert Groenewegen, waarnemend president-directeur van de NS. "We hebben daarom excuses aangeboden aan alle reizigers en onze collega’s. Wij realiseren ons dat de gebeurtenissen onze collega’s in het hart hebben geraakt. Dit geldt zeker voor onze collega's die dagelijks in contact staan met reizigers, de collega’s op de trein en het station, en voor de collega’s van bijsturing. Daarom is het belangrijk dat we leren van de storing van 3 april om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen."