Ex-daklozen vertellen hun verhaal in theaterstuk Straatslim: 'Ben ook gewoon mens'

Ook de 67 jaar oude Wim Rozendaal is acteur in Straatslim. Hij was accountant toen hij zo'n acht jaar geleden cocaïne snoof op een personeelsfeestje en verslaafd werd. Daarna ging het mis. "Na twee jaar raakte ik mijn baan kwijt en met mijn baan raakte ik alles kwijt. En zo werd ik dakloos. Ik had een geluk, ik was niet in de wieg gelegd om bij de supermarkt te stelen, of fietsen of telefoons, dus het einde van mijn geld was ook het einde van mijn verslaving. Maar mijn verhaal is ook dat ik de mooiste dingen in mijn leven meegemaakt heb sinds ik dakloos ben. Ik heb 46 jaar met plezier gewerkt, maar toen ik dakloos werd zijn bijna alle vrienden die ik toen had afgehaakt. Vroeger had ik vrienden om wat ik had en nu zijn ze vrienden om wie ik ben."