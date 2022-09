Supporters Bunnikside FC Utrecht klaar met vuurwerkgooiers: 'Ze zijn kansloos en maken mijn club kapot'

De actie is een aantal fanatieke supporters van de Bunnikside een doorn in het oog. Aan RTV Utrecht vertellen ze anoniem hun verhaal. Julia (gefingeerde naam) is een van hen en heeft een aantal jaren een seizoenkaart. "Er wordt mij afgeraden om met naam en beeld in de media te verschijnen", vertelt ze. "Die groep schijnt echt niet oké te zijn. De kans dat ze mij vinden is groot en dan sta ik niet met een veilig gevoel op de Bunnikside uit angst dat ze mij misschien iets aan zouden doen."