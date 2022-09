Opening Academisch jaar: Veel aandacht voor sociale veiligheid binnen de universiteit

Deze zomer deed de Universiteit Utrecht een opvallende oproep aan studenten. Ze gaven het advies om niet te komen studeren in de stad als je nog geen kamer hebt. De universiteit liet in de zomer weten: "We doen dit met pijn in het hart, want internationaal talent is belangrijk voor ons onderzoek en onderwijs." Hoeveel studenten gehoor hebben gegeven aan die oproep is onbekend, maar uit onderzoek van RTV Utrecht blijkt dat ten minste tientallen studenten vandaag aan hun studie beginnen terwijl ze nog geen onderdak hebben.